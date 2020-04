OM : Mbappé, Aulas, Thauvin, Nasri, les splendides hommages à Pape Diouf

Quelques jours après le décès de Michel Hidalgo, le monde du football est de nouveau sous le choc avec la mort de Pape Diouf, emporté en quelques jours par le Coronavirus.

L’ancien président de l’OM a marqué les esprits pendant son passage dans le monde du football comme journaliste, agent de joueurs puis président d’un club qu’il a remis dans le bon sens, même s’il n’aura jamais gagné ce titre de champion de France derrière lequel il courrait. A l’heure de son décès, ce mardi soir à Dakar au Sénégal, les hommages sont unanimes envers ce grand homme et ce président apprécié.

@OL @lequipe @mohamedbouhafsi Pape a été un grand président , très performant , respectable et respecté , j’avais un profond respect pour lui , je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis 🙏🙏🙏

Quelle horrible nouvelle. Tu as été un guide, un vrai conseiller pour moi et surtout un homme d’honneur. RIP Pape Diouf🙏 pic.twitter.com/acQJsYQkqT

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l' @OM_Officiel . Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.

Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou on eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière tu as toujours été un mentor tu as été mon premier agent