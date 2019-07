OM : Maxime Lopez rêve de l’Algérie, la rumeur repart

Dans : OM, Foot Mondial, CAN 2019.

Victorieux de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie a fait un énorme bond au classement FIFA.

Avec un effectif doté de joueurs évoluant dans des grands clubs européens mais aussi un mélange d’éléments d’expérience et d’autres très prometteurs, les Fennecs vont désormais devoir continuer sur cette lancée. L’objectif est bien évidemment d’enchainer avec une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. A ce titre, la question des joueurs français d’origine algérienne va comme souvent refaire surface, ce qui provoque toujours des débats des deux côtés de la Méditerranée.

Après l’expérience plutôt réussie d’Andy Delort, qui a arraché son billet pour la CAN et s’est parfaitement fondu dans le groupe, d’autres noms d’éléments évoluant en Ligue 1 ressortent régulièrement. C’est le cas de Maxime Lopez, qui selon le média DZ Football, serait désormais intéressé par l’idée de revêtir le maillot des Verts. Le milieu de l’OM est d’origine algérienne par sa mère, née à Bejaia, et a déjà été sollicité par les Fennecs par le passé. Encore récemment, l’international espoir français avait fait savoir qu’il était bien trop tôt dans sa carrière pour trancher, et qu’il n’avait aucune raison de le faire. Un changement aussi brutal dans la foulée du titre de l’Algérie semble donc peu probable, alors que le joueur était jusqu’à présent aux Etats-Unis et concentré sur la préparation de la saison. Mais nul doute que le dossier sera remis prochainement sur la table.