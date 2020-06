OM : Maxime Lopez doit quitter Marseille, le verdict est tombé

Dans : OM.

A l'heure où l'Olympique de Marseille doit faire du ménage dans son effectif, tout en remplissant ses caisses, le nom de Maxime Lopez revient sur le devant de la scène.

Jacques-Henri Eyraud le sait, le mercato marseillais doit s’adapter aux exigences des finances de l’OM, à savoir qu’il faut dégraisser le mammouth. Parmi les joueurs souvent évoqués pour boucher le trou de 60ME, Maxime Lopez a longtemps semblé être une valeur sûre, le jeune milieu ayant même tapé dans l’œil du FC Barcelone…mais c’était il y a plus d’un an. Et à douze mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, il est clair que Maxime Lopez ne peut pas prétendre à rejoindre le Barça après une saison plus que mitigée. Journaliste pour Le Phocéen, Romain Canuti estime que l’OM ne doit pas trop faire la fine bouche concernant les offres qui arriveront lors de ce mercato, car très clairement entre Marseille et Maxime Lopez l’histoire tire à sa fin.

Dans l’intérêt des deux parties, il est donc nécessaire que Maxime Lopez quitte l’Olympique de Marseille. « Des clubs sont toujours intéressés par Maxime Lopez. Le problème, c'est que les performances actuelles de Maxime Lopez à l'OM ne sont pas en adéquation avec son potentiel. C'est un joueur bien plus fort que ce qu'il nous montre. Il a fait 3 bons matchs cette saison, et c'est terrible de faire seulement 3 bons matchs dans une saison. Mentalement, à l'Olympique de Marseille, il est au bout du truc. Il a besoin de connaitre autre chose. On ne retrouvera pas le Maxime Lopez de ses débuts à Marseille », a confié le journaliste, qui ne pense donc plus revoir le milieu de terrain sous le maillot de l’OM lorsque la saison reprendra. Il faut désormais quel club mettra quelques millions d'euros sur le joueur marseillais.