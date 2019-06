OM : Maxime Lopez a un accord avec un grand d'Espagne !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela a été dit et répété, avant d'envisager de recruter lors de ce mercato 2019, l'Olympique de Marseille doit d'abord vendre un ou des joueurs afin de présenter des comptes raisonnables le 30 juin à l'UEFA. Si Morgan Sanson semble être le joueur susceptible de partir le plus vite de l'OM, on parle d'un transfert à West Ham autour de 25ME, ce dimanche c'est le nom de Maxim Lopez qui débarque dans l'actualité marseillaise. Selon Le Phocéen, le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a déjà trouvé un accord avec le FC Séville sur ses conditions contractuelles si le club andalou et jacques-Henri Eyraud parviennent à s'entendre sur le plan financier.

Car forcément, l'OM est très gourmand dans le dossier Maxime Lopez, le média spécialisé affirmant que, tout comme pour Morgan Sanson, les dirigeants marseillais réclament au moins 25ME. Un prix qui n'est pas réellement celui que leurs homologues de Séville sont prêts à débourser pour Maxime Lopez, lequel a encore deux ans de contrat et une valeur estimée à 15ME. Autrement dit, le dossier est loin d'être bouclé, même si chaque jour qui passe incite l'Olympique de Marseille a ne plus trop faire la fine bouche par rapport aux offres qui lui parviennent.