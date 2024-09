OM ‍: Mason qui ‍? Greenwood n'existe plus en Angleterre

Etincelant pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a forcément attiré l’attention en Angleterre. Mais l’ailier marseillais n’a pas été convoqué par le sélectionneur intérimaire Lee Carsley, lequel a définitivement fermé la porte à son retour chez les Three Lions.

Mal embarqué dès l’entame de la saison, Manchester United aurait bien besoin d’un attaquant aussi efficace que Mason Greenwood. Mais cet été, le cador de Premier League a préféré se débarrasser de son joueur de manière définitive. Le talent formé chez les Red Devils, qui aurait pu revenir suite à un prêt réussi à Getafe, a été transféré à l’Olympique de Marseille. C’est donc le club phocéen qui profite des qualités de Mason Greenwood. Après seulement trois journées de Ligue 1, la recrue marseillaise compte déjà cinq buts et une passe décisive.

Des débuts impressionnants qui ont forcément attiré l’attention en Angleterre, où Chris Waddle a milité pour son retour en sélection. « Il a très bien entamé la saison, il a commencé à marquer des buts dès le début, a commenté l’ancien Marseillais pour Tribalfootball. Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre en tiendra compte. » Mason Greenwood n’ayant pas été convoqué pour le rassemblement en cours, la question a été posée à Lee Carsley en conférence de presse. Mais sans s’éterniser, le sélectionneur intérimaire a catégoriquement fermé la porte à l’ex-Mancunien.

Interim England manager Lee Carsley says Mason Greenwood 'isn't a player that we can consider'.



The former Manchester United forward has scored five goals in three games for Marseille this season.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ts5C5rQ3a0