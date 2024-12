OM ‍: Mason Greenwood, son divorce est définitif

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Mason Greenwood fait le bonheur des supporters de l'OM, une belle revanche pour celui qui a été banni du football anglais suite aux graves faits commis contre sa compagne. L'attaquant a pris une décision définitive.

Tandis que le Vélodrome se régale des performances du buteur anglais, Mason Greenwood ayant déjà marqué 11 buts depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille, du côté de Manchester United, les fans des Red Devils en sont réduits à se demander s'ils n'ont pas eu tort en contribuant à faire virer le joueur par leurs dirigeants. En effet, du côté de Manchester, aucune voix ne s'était élevée lorsque le board a décidé de se séparer définitivement de Mason Greenwood suite à l'agression sauvage commise par ce dernier sur sa compagne. Et même si cette dernière a finalement passé l'éponge, les faits étaient trop graves pour qu'Old Trafford lui pardonne. C'est dans ces conditions que le buteur anglais est part à Marseille et même si la crise est très grave du côté de Man Utd, l'idée d'un retour de Mason Greenwood, via une clause de rachat prioritaire, est à oublier comme le confirme le Daily Star.

L'OM et Manchester United sont sur la même longueur d'onde

Evoquant la réussite actuelle de Mason Greenwood sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Oscar Maung-Haley et Joe Krishnan, les deux journalistes du tabloïd anglais, confirment que le divorce entre le buteur de 23 ans est irrémédiable et qu'aucun retour en arrière n'est possible et encore moins souhaité, même si Manchester United commence à regarder vers le bas du classement de Premier League. « Ses progrès ne sont pas non plus passés inaperçus à Manchester. Les stars de United, Bruno Fernandes et Diogo Dalot, ont suivi de près les progrès de Greenwood et ont montré leur soutien en likant une récente publication Instagram du joueur de l’OM où il a écrit : « Travail accompli pour le prochain tour. » Cependant, un retour à Old Trafford peut être exclu, les deux parties ayant exprimé leur satisfaction d'avancer séparément », précisent nos confrères du Daily Star.

Mason Greenwood encore papa, l'OM fait des miracles https://t.co/N6ZEO4EJ0w — Foot01.com (@Foot01_com) October 20, 2024

Les deux journalistes anglais évoquent tout de même l'intérêt possible de la Juventus et du FC Barcelone pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille dont on imagine bien que Pablo Longoria n'est pas enclin à le laisser partir afin que l'équipe de Roberto De Zerbi puisse finir sur le podium de la Ligue 1 et gagner pourquoi pas la Coupe de France.