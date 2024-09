OM ‍: Mason Greenwood, sa place « ‍est en prison ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Buteur vedette de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, Mason Greenwood suscite toujours autant de commentaires suite à la grave affaire qui l'accompagnera durant toute sa carrière. Sur Canal+, le cas Greenwood a été abordé.

Il y avait un gros malaise sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir au moment où le rendez-vous hebdomadaire a évoqué le cas Mason Greenwood. Auteur de cinq buts en trois matchs, l'attaquant anglais arrivé cet été lors du mercato suscite bien des commentaires, et si certains supporters s'enthousiasment pour celui dont la valeur était estimée à 150 millions d'euros du côté de Manchester United, d'autres sont écœurés qu'un homme capable d'agresser sauvagement une femme puisse porter le maillot de l'OM, un club qui a toujours mis en avant son côté social. Tandis que Frédéric Antonetti tapait en touche sur ce thème ou que Margot Dumont se contentait de parler du côté sportif de l'attaquant marseillais, Thom Williams, le journaliste spécialiste du football anglais sur Canal+ donnait la vision de l'Angleterre sur Mason Greenwood.

Greenwood fait toujours scandale en Angleterre

𝙈𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣𝙬𝙤𝙤𝙙 🔟🤙 pic.twitter.com/brkQ67vIqo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2024

Pour notre confrère, du côté de Manchester, on est toujours écoeuré par ce que l'attaquant de 22 ans a fait à sa compagne. « Les Anglais ne veulent plus entendre parler de lui. Ce n’est malheureusement pas le premier footballeur qui a été accusé de faire quelque chose d’horrible à une femme. Avec Greenwood, la différence, c'est qu’avec lui, on a vu des preuves, on a vu des photos, il y a un enregistrement sonore totalement glaçant qui est sorti sur les réseaux sociaux. Pour de nombreuses personnes en Angleterre, et surtout pour les supporters de United qui vont aux matchs, contrairement à ceux qui vont plus sur les réseaux sociaux, la place de Mason Greenwood est en prison et pas sur un terrain de football. Il y a beaucoup de sentiments autour de cette histoire, mais en même temps, c'est un footballeur exceptionnel. C’est vraiment compliqué. Je le rappelle, la justice a été obligée d’abandonner son enquête faute du témoignage de sa femme », a rappelé Thom Williams. Toutefois, Joe Barton, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, se réjouit lui de voir Greenwood à l'OM, Barton n'étant pas du genre à se tourner vers le passé.