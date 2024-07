OM ‍: Mason Greenwood réagit aux polémiques sur son transfert

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Malgré la polémique entourant son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a quand même été transféré dans le club phocéen ce jeudi. Un choix qui étonne beaucoup de monde mais que l’attaquant anglais explique pour plusieurs raisons.

Cet été, l’OM multiplie les exploits. Malgré un projet sportif peu reluisant, sans Coupe d’Europe la saison prochaine, Pablo Longoria et Mehdi Benatia viennent de réaliser un nouveau gros coup. Après avoir réussi l’exploit de faire venir Roberto De Zerbi sur leur banc, les dirigeants olympiens ont effectivement réussi à recruter Mason Greenwood, un attaquant bien côté en Premier League. Arrivé en provenance de Manchester United en l’échange d’un chèque de 31 millions d’euros avec bonus, le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de cinq ans.

Une arrivée rendue possible grâce au forcing de De Zerbi, mais qui ne ravit pas tout le monde à Marseille. Il faut dire que Greenwood ne fait pas l'unanimité à cause de son histoire de violences conjugales et de tentative de viol sur sa compagne en janvier 2022. Si l’affaire a été classée sans suite un an plus tard, l'ailier anglais n’est pas forcément le bienvenu dans la cité phocéenne. Le maire de la ville Benoît Payan s’était notamment opposé à sa signature, comme certains supporters ou des associations féministes. Des critiques que Greenwood a tenté de calmer dès sa première sortie dans la presse en tant que nouveau numéro 10 de l’OM.

« Je ne veux entrer dans aucune polémique »

« Je suis au courant de tout cela, bien sûr, mais je ne veux entrer dans aucune polémique, j'ai déjà exprimé mon ressenti l'année dernière. Aujourd'hui, tout cela est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille. Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League. L’influence de De Zerbi ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j'ai vu beaucoup de matchs de Premier League de son équipe, j'ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J'ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille », a lancé, dans L’Equipe, Greenwood, qui souhaite donc tourner la pire page de sa vie en prenant un nouveau départ du côté de Marseille.