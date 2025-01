OM ‍: Mason Greenwood divorce sans hésiter

Dans : OM.

Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood montre l'étendue de son talent à l'OM. Mais, cela ne sera pas suffisant pour le voir revenir en équipe d'Angleterre. Son changement de sélection est déjà acté.

Décrit comme l'un des talents anglais les plus prometteurs de sa génération, Mason Greenwood n'a pas failli à sa réputation du côté de Marseille. L'attaquant anglais a déjà inscrit 12 buts en 18 matchs de Ligue 1 avec l'OM, prenant la tête du classement des buteurs. Un bel exploit au vu de la force offensive du PSG notamment. Cela a sans doute réveillé l'intérêt des observateurs anglais pour lui. Mais, ce sera insuffisant pour en faire un joueur sélectionnable en équipe d'Angleterre. Les Three Lions l'ont définitivement écarté après ses déboires judiciaires et les accusations de violences de sa compagne. De quoi pousser Greenwood dans les bras de la Jamaïque.

Greenwood avec la Jamaïque, c'est fait !

Rejoindre le pays d'origine de ses parents n'est pas qu'un simple coup de pression pour l'attaquant. C'est un choix assumé et surtout définitif. Comme le révèle le Daily Mirror, Mason Greenwood sera international jamaïcain en 2025. Le joueur de l'OM a « rempli les formalités nécessaires pour pouvoir être sélectionné » chez les Reggae Boyz par son sélectionneur anglais Steve McClaren. Il évoluera donc dans une deuxième sélection différente après l'Angleterre. Il avait joué un match de Ligue des Nations contre l'Islande en 2020. Une sélection avant ses 21 ans qui l'autorise à changer de pays.

Les grands débuts de Mason Greenwood avec la Jamaïque sont prévus pour juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L'OM a en effet refusé de le libérer pour deux matchs amicaux en février en même temps que la Ligue 1. Greenwood tentera de qualifier sa nouvelle sélection pour le Mondial, 28 ans après sa seule participation. Un projet réaliste puisque le Mexique, les Etats-Unis et le Canada sont déjà qualifiés d'office dans la zone CONCACAF. De quoi espérer un petit Angleterre-Jamaïque aux Etats-Unis en juin 2026...