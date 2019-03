OM : Marseille tremble devant la grande spécialité de l'OL

Dans : OM, OL, Ligue 1.

De retour au top depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille est revenu à la quatrième place du classement. Mais les hommes de Rudi Garcia sont encore loin de leur objectif qui est le podium puisque Lyon compte encore six points d’avance. Une remontada est encore possible, mais la spécialité de l’OL ces dernières années a clairement été de carburer dans le sprint final. Et c’est précisément cela qui effraie nos confrères du Phocéen, lesquels ont bien du mal à imaginer un exploit de l’OM avec une troisième place marseillaise à l’issue de la saison.

« Si rien n'est définitif ou presque en football, cette analyse appronfondie du calendrier a le mérite de pointer l'urgence de la prochaine journée de Ligue 1 car elle symbolise assez bien ce qui attend les hommes de Rudi Garcia. La victoire contre Angers est bien évidemment impérative mais il y aura aussi un coup d'oeil à donner du côté du Roahzon Park. Depuis que Julien Stéphan est l'entraîneur de Rennes, les Bretons ont pris 17 points sur 21 possibles à domicile en Ligue 1. Seuls Montpellier et l'OM sont venus y chercher le nul. Si Lyon s'impose, cela voudra peut-être dire qu'il faut s'attendre à leur final de feu de la saison dernière avec 8 victoires sur leurs neuf derniers matchs. S'ils reproduisent ce schéma, même avec une défaite cette fois-ci au Vélodrome, ça ne suffira pas » a expliqué le média pro-OM, conscient que l’équipe de Bruno Genesio ne tremble pas souvent dans les dernières semaines de compétition.