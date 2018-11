OM : Marseille tourne le dos à Batshuayi, il y aura mieux au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Encore et toujours à la recherche d'un grand attaquant, l'Olympique de Marseille écarte une première piste avant le mercato hivernal.

Entre Kostas Mítroglou et Valère Germain, le club phocéen n'est pas verni à la pointe de son attaque. Auteurs de six buts à eux deux depuis le début de la saison en Ligue 1, les deux avant-centres s'attendent donc à subir l'arrivée d'un nouveau concurrent de poids en début d'année 2019. Priorité d'Andoni Zubizarreta pour le marché de janvier, le recrutement d'un nouveau numéro neuf pourrait cette fois-ci aboutir. Plusieurs noms circulent déjà du côté du Vélodrome. Celui de Michy Batshuayi refait surface ces dernières semaines. Mais cette piste menant à l'ancien marseillais (2014-2016) n'est finalement pas opportune.

D'après les informations de La Provence, l'OM n'est tout simplement pas intéressé par le profil de l'international belge. Prêté par Chelsea à Valence en août dernier, le joueur de 25 ans pourrait encore changer d'air en janvier, un an après son détour plutôt réussi par Dortmund, vu que le club de Liga ne compte plus sur lui, alors qu'il n'a marqué que deux buts en 14 matchs depuis son arrivée. Mais Michy ne retournera donc pas à Marseille, où il a laissé une belle image, la direction olympienne planchant plus sur d'autres dossiers, comme celui de Dani Olmo, buteur de 20 ans du Dinamo Zagreb.