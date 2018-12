OM : Marseille tente cette star de Chelsea au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Plus trop en odeur de sainteté du côté de Chelsea, Cesc Fabregas aurait refusé les avances d'un grand club de Ligue 1 en vue du marché de janvier...

En ce moment, rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. En proie aux doutes après une série de trois matchs sans victoire, dont deux défaites à Francfort en Europa League (0-4) et à Nantes en L1 (2-3), l'OM attend impatiemment la fin de l'année 2018. Et pour repartir du bon pied lors de la nouvelle année, Marseille va se montrer actif sur le prochain mercato hivernal afin de renforcer son effectif. Si le recrutement d'un avant-centre et d'un latéral gauche est érigé au rang de priorités absolues, la direction olympienne restera également à l'affût sur d'autres dossiers pendant le mois de janvier. Notamment au milieu du terrain ? Possible, même si Luiz Gustavo, Strootman, Sanson ou Lopez sont déjà sur le pont.

Selon TMW, le club phocéen aurait effectivement des vues sur Cesc Fabregas. Remplaçant à Chelsea, où il n'a joué que 433 minutes cette saison, le joueur de 31 ans a des envies d'ailleurs pour 2019. Sous contrat jusqu’en juin prochain chez les Blues, l'ancien du Barça est pisté par l'AC Milan, qui négocierait actuellement un bail de deux ans et demi assorti d’un salaire annuel de plus de 3 millions d'euros. L’Atlético Madrid est aussi présent, mais l'OM, de son côté, va avoir du mal à s'accrocher. D'après les informations du média italien, Fabregas aurait tout simplement décliné une première offre marseillaise, la jugeant « non satisfaisante ». Un revers qui n'est pas catastrophique non plus, puisque Marseille a surtout des problèmes à régler dans les autres secteurs de jeu.