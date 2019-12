OM : Marseille sur les traces d'un Éléphant au mercato ?

Dans : OM.

Solide dauphin du PSG après 17 journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aura à cœur de ne pas chambouler son effectif lors du prochain mercato hivernal.

Le discours sera néanmoins différent à l’issue de la saison, qualification pour la Ligue des Champions ou pas. Et pour cause, Marseille a encore besoin de vendre afin de rentrer totalement dans les clous du fair-play financier, raison pour laquelle un joueur comme Kevin Strootman ne sera pas retenu en cas d’offre en raison de son salaire démentiel. Pour combler un éventuel départ du Néerlandais, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont déjà plusieurs pistes en tête dont une en Ligue 1, selon les informations récoltées par le média ivoirien Sport-Mania.

En effet, on apprend que l’Olympique de Marseille serait très attentif aux performances d’Habib Maïga, prêté par l’ASSE à Metz la saison dernière et qui a été définitivement transféré chez les Grenats cet été. Véritable patron de l’équipe messine, l’international ivoirien s’impose doucement comme un très bon milieu de terrain de Ligue 1. Un profil qu’Andoni Zubizarreta, qui a déjà recruté avec talent des joueurs du championnat de France dans ce secteur de jeu (Sanson, Rongier), apprécie tout particulièrement. Reste à voir s’il sera possible pour l’OM d’attirer l’Elephant (5 sélections), alors que son contrat avec le FC Metz court jusqu’en 2022, et que sa belle saison pourrait également faire augmenter sa cote à l’étranger.