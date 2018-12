OM : Marseille sur le podium, c'est non et Habib Beye dit pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille étant au plus mal en cette fin d'année 2018, Habib Beye s'est montré pessimiste pour la suite des évènements.

Le club phocéen est en crise. Tristement éliminé de l'Europa League et de la Coupe de la Ligue, distancé à cinq points du podium en Ligue 1, l'OM aura fort à faire pour rattraper le temps perdu en première partie de saison. Alors que les Olympiens, Rudi Garcia en tête, se cachent toujours derrière l'objectif ultime, qui est de retrouver la Ligue des Champions l'an prochain, certains suiveurs s'inquiètent vraiment pour l'avenir du Champions Project. C'est notamment le cas d'Habib Beye, qui ne donne pas cher de la peau de Marseille pour 2019, surtout après le nul acquis contre Angers samedi (1-1).

« Revenir dans une partie, c'est toujours encourageant. Après quand on regarde le contenu de la première mi-temps, c'est très inquiétant. C'est le souci. Les trois recrues du mercato estival, qui ont coûté 50 millions d'euros, n'étaient pas là, elle étaient sur le banc. C'est un problème. Après, revenir contre Angers, c'est bien. Mais l'année dernière, ces matchs-là, Marseille les gagnait. Les matchs contre Nantes, contre Angers, c'était une victoire au bout l'an dernier. C'est ce qui a fait que l'OM a failli aller en Ligue des Champions. Cette année, il ne gagne toujours pas contre les gros, et en plus, ils ne prennent pas de points sur des matchs plus abordables pour eux... », a lancé, dans le Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que l'OM va devoir se renforcer cet hiver pour remplir son objectif de podium. Car des équipes comme le LOSC, l'OL, le MHSC ou l'ASSE ne lâcheront pas le morceau si facilement en deuxième partie de saison.