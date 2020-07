OM : Un flop de Dortmund à 15 ME, Marseille est sur le coup

Dans : OM.

Après s’être offert Pape Gueye en provenance du Havre, l’OM pourrait réaliser un second coup à zéro euro en ce début de mercato.

Malgré des finances dans le rouge et une marge de manœuvre très limitée, l’Olympique de Marseille se montre actif sur le marché des transferts. Il y a une semaine, le club phocéen officialisait la venue de Pape Gueye, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à son poste et qui était courtisé par la moitié des clubs de Ligue 1. Après avoir solidifié son milieu de terrain avec un joueur susceptible de combler un éventuel départ de Boubacar Kamara, André Villas-Boas souhaite s’attaquer au chantier de la défense. Et selon les informations obtenues par le compte insider OM-United, le coach portugais a d’ores et déjà trouvé son bonheur.

En effet, le club phocéen serait parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi. Globalement méconnu en France, le défenseur central argentin de 21 ans a été recruté pour la coquette somme de 15 ME par le BVB en 2019 en provenance de Boca Juniors. Malgré de fortes attentes placées en lui, le défenseur ne s’est jamais imposé sous les ordres de Lucien Favre. Grand connaisseur des championnats sud-américains, André Villas-Boas estime néanmoins que Balerdi a le profil idéal pour intégrer l’effectif marseillais, où sa présence serait précieuse afin de combler d’éventuelles absences de Duje Caleta-Car, d’Alvaro Gonzalez ou de Boubacar Kamara. Reste maintenant à connaître les modalités de ce prêt et de l’option d’achat puisque pour l’heure, on ne sait pas encore si elle sera obligatoire ou non à l’issue de la saison 2020-2021.