OM : Marseille s’en débarrasserait bien, Villas-Boas met son veto

Dans : OM, Mercato.

En difficulté avec le fair-play financier, l’Olympique de Marseille devra faire des sacrifices pendant le mercato estival.

Au-delà des éléments à forte valeur marchande comme Florian Thauvin et Morgan Sanson, la direction olympienne aimerait également alléger sa masse salariale. C’est pourquoi les cadres aux revenus importants ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Cela tombe bien, le capitaine Dimitri Payet (32 ans), qui fait partie de cette catégorie, garde une belle cote sur le marché anglais.

Le milieu offensif intéresserait son ancien club de West Ham, Everton, West Bromwich et le Leeds de Marcelo Bielsa. Le problème, c’est que le Réunionnais sous contrat jusqu’en 2021 souhaite rester à Marseille. Et surtout, le nouvel entraîneur André Villas-Boas compte sur lui la saison prochaine, explique La Provence. Il sera donc difficile de transférer Payet, loin d’être le Marseillais le plus « bankable » puisque le quotidien évoque une valeur de 10 M€. Alors que sa signature avait coûté le triple en janvier 2017.