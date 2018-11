OM : Marseille prêt à dealer au mercato avec l'agent le plus féroce du monde !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les supporters du PSG connaissent le nom de Pini Zahavi, agent de plusieurs footballeurs, dont il se dit qu'il a permis à Neymar de débarquer à Paris après avoir quitté le Barça. Mais à l'OM, les fans phocéens pourraient bientôt remercier à leur tour Zahavi.

Grand spécialiste des coulisses du foot mondial, Romain Molina a en effet confié au Phocéen que le très puissant Pini Zahavi pourrait aider l'Olympique de Marseille à vendre à des prix plutôt musclés certains de ses joueurs, notamment en Premier League. L'agent israélien l'a déjà démontré en intervenant lors du transfert de Zambo Anguissa à Fulham. Et cette relation entre l'OM et Zahavi pourrait s'intensifier lors du prochain mercato. « Je sais qu'il y a eu d'autres rendez-vous entre Zahavi et la direction de l'OM ces derniers mois. Je ne connais pas la raison, mais il s'agit certainement de préparer d'autres transferts grâce à son influence. Ces dernières années, l'OM a essayé de faire partir des joueurs en Angleterre, mais les offres n'étaient pas toujours à la hauteur de ses attentes. Avec Zahavi, c'est beaucoup plus facile grâce à ses relations. Il a, par exemple, joué un rôle dans le transfert de Zambo Anguissa pour débloquer la situation. L'OM peut faire appel à lui pour réussir enfin à obtenir une belle offre pour Florian Thauvin, ce que Jean-Pierre Bernès n'est pas parvenu à faire. L'OM a besoin de rentrées financières, et Zahavi est capable de trouver ça. On parlera aussi bientôt de Bouba Kamara, car Kia Joorabchian, l'un des élèves de Zahavi, s'y intéresse de très près à travers son associé français Mikaël Sylvestre. Tout cela pour dire que si l'OM a besoin de liquidités, il n'y a pas beaucoup d'agents capables de faire sortir des offres de 40 ou 50 millions d'Angleterre, et ces gens peuvent le faire », explique Romain Molina, qui vient de sortir un ouvrage intitulé La Mano Negra, consacré à ces agents d'une puissance rarement vue dans le football international.