OM : Marseille perd des points, merci Sampaoli

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul contre les Girondins de Bordeaux en L1 (2-2), malgré une première période de très bonne facture.

Une semaine après sa belle victoire sur la pelouse de Montpellier pour lancer sa saison de Ligue 1 (3-2), le club phocéen voulait impérativement bonifier ce succès à l'extérieur dans son Vélodrome. Tout semblait réuni pour un deux à la suite en championnat. Mais malgré un public en folie et une avance de deux buts à la pause, grâce à des réalisations d’Under et de Payet, l’OM s’est fait rejoindre au score en deuxième période. À cause de Pembélé et Oudin, qui ont bien profité des errements défensifs de Marseille, le club phocéen a déjà perdu deux points précieux.

« Contre-performance pour l'OM »

Un vrai échec, comme l’avoue Nabil Djellit. « Contre-performance pour l'OM. Mené 2-0 et prendre des buts comme ça derrière, c'est clairement une déception… », a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe sur Twitter. Même son de cloche chez Julien Chaput, commentateur de beIN Sports : « L'OM perd 2 points sur sa pelouse… La victoire leur tendait les bras mais les Olympiens ont complètement perdu le fil au retour des vestiaires… Expulsion méritée pour Balerdi ! ». C’est vrai que l’Argentin n’a pas arrangé la tâche des Olympiens en fin de match. En écopant d’un carton rouge pour un gros tacle sur Mara, le défenseur central a privé le Vélodrome d’une fin de match folle.

« On va se régaler cette saison »

Mais quoi qu’il en soit, avec Jorge Sampaoli, le spectacle sera présent tout au long de la saison sur le Vieux-Port. Et ce n’est pas Karim Bennani qui dit le contraire. « On va se régaler cette saison. Des buts dans tous les sens... 9 buts inscrits au total sur les 2 matches de l'OM. Vivement dimanche prochain. La rencontre face à Nice », balance le nouveau journaliste d’Amazon, qui sait que les diffuseurs vont se régaler tous les week-ends avec l’OM.