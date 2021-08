L1 : Bordeaux gâche la fête de l'OM

Dans : Ligue 1.

2e journée de Ligue 1 :

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux : 2-2.

Buts : Under (34e), Payet (41e) pour l'OM ; Pembélé (51e), Oudin (57e) pour Bordeaux.

Expulsion : Balerdi (89e) pour l'OM.

Malgré un Stade Vélodrome en ébullition, l’Olympique de Marseille n’a finalement pas réussi à se défaire des Girondins de Bordeaux (2-2).

Suite à un début de match haché, à cause notamment du malaise de Kalu (5e), l’OM aurait pu obtenir un penalty pour une faute de Mexer sur De La Fuente (17e). En vain. Quoi qu’il en soit, c’est bien Marseille qui allait faire la course en tête dans cette rencontre, puisqu’après l’heure de jeu, Under ouvrait la marque derrière un joli travail du duo De La Fuente - Gerson (1-0 à la 34e). Juste avant la pause, Payet doublait la mise d’une frappe à ras de terre aux 20 mètres (2-0 à la 41e).

En menant de deux buts à la mi-temps, Marseille pensait avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur l’ancien Parisien Pembélé, qui réduisait d’abord l’écart avec l’aide involontaire de Luan Peres (2-1 à la 51e). Puis dans la foulée, Oudin climatisait le Vélodrome en égalisant sur un corner de Basic (2-2 à la 57e). Tout était donc à refaire pour l’OM. Under tentait de faire la différence (67e), comme Benedetto (81e), sans réussite... En fin de match, Balerdi prenait un nouveau rouge contre le FCGB pour un violent tacle sur Mara (89e).



Avec ce nul (2-2), l’OM s’installe dans le peloton des clubs à quatre unités en deux journées, derrière le trio de tête. Bordeaux, de son côté, ouvre son compteur et sort ainsi de la zone rouge après ce bon résultat à Marseille.