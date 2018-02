OM : Marseille ne se contentera pas d’un nul face au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Avant le match de Coupe de France puis la suite de l’Europa League, l’OM va devoir enchainer dès ce dimanche par le Classique du championnat de France à Paris. Si peu importe le résultat final, le titre semble promis au PSG, Marseille joue gros dans la course au podium. Et en vertu de ce qu’il s’est passé au match aller, et de la forme du moment, Morgan Sanson espère bien voir son équipe aller chercher des points au Parc des Princes.

« Il y a le match aller, nos derniers matchs, on est dans une très bonne dynamique. Tous les voyants sont au vert pour ce match. On va là-bas pour gagner. On sait qu’on est attendu mais si on veut avancer, il faudra prendre des points au Parc », a demandé le milieu de terrain olympien, qui sait que c’est surtout l’enchainement des matchs, alors que Paris a eu une semaine pleine de repos, qui pourrait aussi compter au final. Car malgré leur avance du match aller, les joueurs de Rudi Garcia ne se sont pas ménagés à Braga ce jeudi soir.