OM : Marseille ne s’est jamais autant troué depuis 34 ans

Dans : OM, Ligue 1.

En cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille pourra nourrir des regrets.

A cinq journées de la fin du championnat, le club phocéen est toujours en course pour une place sur le podium. Et ce malgré une saison très décevante. On peut évidemment citer la crise traversée cet hiver, avec une seule victoire obtenue en huit matchs de Ligue 1. Mais sur l’ensemble de l’exercice, l’OM peut s’en vouloir pour sa fébrilité défensive. La preuve en statistiques puisque les Marseillais ont encaissé 44 buts en 33 journées !

Pour se rendre compte de la situation, La Provence rappelle qu’il s’agit du pire total du club depuis 1984-1985. A l’époque, les coéquipiers de José Anigo et d’Eric Di Meco avaient terminé 17es, avec 67 buts encaissés et seulement 31 points au compteur. Heureusement pour l’OM, son classement n’a rien à voir aujourd’hui, notamment grâce à la charnière composée de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara trouvée début février. De quoi atténuer les failles d’une équipe plombée par un manque d’implication à toutes les lignes.