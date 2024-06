OM ‍: Marseille n’en revient pas, De Zerbi va signer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le projet de l'OM pourrait bien être porté par Roberto De Zerbi, qui est convaincu par l'offre marseillaise et souhaite désormais finaliser son arrivée très prochainement.

Conscient qu’aucune place n’allait se libérer pour lui dans un grand club de Premier League comme il le souhaitait, Roberto De Zerbi a consenti à regarder l’offre de l’OM. Et selon de nombreux informateurs, le coup de foudre est total et l’entraineur italien souhaite accepter l’offre pour un contrat de trois ans que Pablo Longoria vient de lui faire. Tout pourrait désormais aller très vite alors que le dossier Sergio Conceiçao trainait en longueur depuis des semaines. L’entraineur italien, qui a convenu de mettre un terme à son contrat avec Brighton le mois dernier, est séduit par la proposition marseillaise et a même démarché le club pour lui confirmer qu’il était disposé à s’entendre. Plusieurs rencontres ont eu lieu et un espoir de le voir signer à l'OM avant le week-end est désormais considéré comme sérieux.

L'OM n'osait pas penser à De Zerbi

🚨🔵⚪️ Infos #OM :

🇮🇹 Roberto De Zerbi veut venir à Marseille !

Le dossier est en bonne voie. Travail en cours avec les représentants du coach italien pour trouver un accord sur base d'un contrat de 3 ans. Marseille n'y croyait pas, qualifiant son arrivée d'utopique au… pic.twitter.com/hUTh3zhF2J — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 13, 2024

Une vraie surprise qui a tout changé pour Pablo Longoria, qui pensait clairement que De Zerbi était hors d’atteinte et n’avait pas pris la peine d’insister sur cette piste. Mais la tendance s’est désormais totalement inversée et l’ancien coach de Sassuolo envisage très sérieusement de rejoindre l’OM dans les prochains jours. A lire les messages sur les réseaux sociaux après cette annonce, c’est un enthousiasme assez délirant qui se propage sur le Vieux Port et chez tous les supporters marseillais, tant De Zerbi a été adoubé par les plus grands coachs pour son style de jeu atypique, tourné vers la possession et en même temps beaucoup plus vertical. Il reste désormais à boucler cette opération, alors que les agents de l’entraineur italien sont désormais en discussions avancées avec la direction de l’OM.

De son côté, Fabrizio Romano affirme que De Zerbi, malgré la décision d'arrêter d'entrainer Brighton, est toujours sous contrat avec le club anglais, qui demande 6 millions d'euros pour le libérer tout de même.