OM : Marseille n'a pas encore vu le vrai Benedetto !

Dans : OM, Ligue 1.

Avec quatre buts inscrits lors des quatre derniers matchs, Dario Benedetto impressionne la Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Enfin, le club phocéen tient dans ses rangs un attaquant efficace, habile techniquement et qui permet à l’équipe d’être meilleure. Les performances de « Pipa » en France ne sont pas une surprise pour ceux qui le suivaient déjà en Argentine. D’autant que selon certains observateurs, le n°9 de l’OM n’est même pas encore à 100 % de ses moyens. Un constat partagé par Jean-Charles De Bono, persuadé que Dario Benedetto va encore élever son niveau de jeu dans la cité phocéenne.

« Benedetto, je ne peux pas me dire qu’il peut être plus mauvais que ce qu’il est là. Sa marge de progression est encore énorme. Il a déjà marqué 4 buts, il est en pleine possession de ses moyens. Quand t’es bien dans ta tête, tu peux que progresser. Il est quand même présent, il sent les coups et se positionne bien. Il va être obligé de monter techniquement. S’il ne marquait pas de but, il serait dans le doute, sauf que l’a il en marque donc il peut être meilleur » a confié le chroniqueur de Football Club de Marseille, sous le charme d’un Dario Benedetto qui n’aura pas mis longtemps à se mettre le Stade Vélodrome dans la poche. Et qui espère frapper à nouveau dès samedi contre Montpellier…