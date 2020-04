OM : Marseille met le paquet face au coronavirus

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé ce samedi la manière dont le club phocéen s'engageait dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

La France affronte, comme toute la planète, un tsunami sanitaire lié à la propagation du coronavirus. Et l’Olympique de Marseille rejoint la longue liste des clubs de football qui s’engagent dans la mesure de leurs moyens pour venir en aide à ceux qui luttent contre les effets dramatiques de cette maladie, mais également en faveur des personnes impactées par le confinement et la situation économique.

« L’Olympique de Marseille souhaite également apporter, via sa Fondation un soutien financier à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille en devenant Membre Fondateur de son Fonds de Dotation. Pour cela, une vaste campagne de dons va être lancée par le Club. Elle débutera par un don initial de l'Olympique de Marseille de 50.000E et sera partagée auprès de toute la communauté de l'OM Nation afin de l'amplifier au maximum.

Cette période de crise touche particulièrement les plus faibles, auxquels il nous tient à cœur d'apporter un soutien tout particulier. OM Fondation a d'ores et déjà fourni 3 tonnes de denrées au bénéfice de la Banque alimentaire, qui bénéficieront à 6000 personnes sur une durée d'un mois. Les opérations de distribution ont démarré dès ce lundi 30 mars. Certains partenaires du Club se montrent intéressés par cette action et nous travaillons sur leur apport.

En parallèle, le Club propose la mise à disposition de ses infrastructures (Stade Orange Vélodrome et Centre d’entrainement de La Commanderie), par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance », indique notamment l’Olympique de Marseille.