OM : Marseille met Germain à vendre, la L1 s’embrase

Dans : OM.

Titulaire à seulement 9 reprises en Ligue 1 durant la première partie de saison, Valère Germain n’est pas parvenu à s’imposer comme un joueur clé du système d’André Villas-Boas.

Régulièrement utilisé dans un rôle de faux ailier droit, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a subi de plein fouet la concurrence de Dario Benedetto, dont le profil technique est bien plus adapté au 4-3-3 mis en place par André Villas-Boas. En cette fin d’année 2019, le journal L’Equipe fait un point sur la situation de Valère Germain, dont le contrat à Marseille prendra fin dans un an et demi. Gentiment poussé dehors en raison de ses performances moyennes et de son salaire encombrant (330.000 euros par mois), l’avant-centre de l’OM affolerait la Ligue 1.

Germain sur le départ, un transfert ou un prêt ?

Effectivement, son profil technique et sa mentalité irréprochable plaisent à de nombreuses écuries de Ligue 1, prêtes à dégainer une offre pour le recruter dès le mercato hivernal. Pour l’heure, l’identité des formations intéressés n’ont pas filtré mais à première vue, on voit mal quel club serait en mesure de recruter Valère Germain avec un tel salaire. C’est donc peut-être davantage vers un prêt que l’on se dirige pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui intéressait Nantes et Nice l’été dernier. Ce qui est certain du côté de la cité phocéenne, c’est que chaque départ sera compensé. Un jeune attaquant en devenir pourrait ainsi être recruté, dans l’hypothèse où Valère Germain venait à faire ses valises en 2020.