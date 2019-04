OM : Marseille-Lyon décisif, le rêve annoncé de Valère Germain !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Valère Germain (auteur du 3e but de l’OM contre Guingamp ce samedi) : « L’année passé c’était l’inverse, mais cette année on est les chasseurs. On aurait aimé être devant, mais on va tout donner. Les concurrents ont des points d’avance et on espère une bonne surprise avant la fin de la saison. J’espère que cette victoire sera décisive, ça voudra dire qu’on aura pris des points avant de recevoir Lyon. On va tout donner avant de les recevoir pour que ce match soit décisif. On ne va pas s’enflammer, les médias nous voient parfois en haut, parfois en bas. On est serein, on est tranquille et on sait où on va. On n’a pas notre destin entre nos mains, mais on va essayer d’aller chercher la qualification. »