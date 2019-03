OM : Marseille kiffe ce gardien « fatigué de perdre » au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Très intéressés par le profil d’Edouard Mendy, les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent une doublure capable de concurrencer Steve Mandanda la saison prochaine. Et si l’état-major phocéen s’est pris un joli vent dans le dossier du gardien champenois, cela ne veut pas dire que l’actuel 4e de L1 ne recrutera pas un nouveau gardien cet été. En effet, les recherches continuent pour Andoni Zubizarreta et la cellule de recrutement de Marseille et selon les informations du média britannique Examiner Live, un gardien de Premier League a retenu l'attention de l’OM.

Il s’agit de Jonas Lossl, l’international danois évoluant à Huddersfield en Premier League. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ancien gardien de l’EA Guingamp ne prolongera pas au sein du club britannique. « Fatigué de perdre » selon ses propres mots, celui qui occupe la dernière place du championnat anglais souhaite relever un nouveau challenge et celui de l’OM pourrait lui plaire. Attention tout de même pour Marseille puisque selon le sérieux quotidien média pro Huddersfield, l’AS Monaco est également très attentive à ce dossier. Reste que Jonas Lossl a déjà 30 ans, et les supporters phocéens auront franchement du mal à comprendre le recrutement d’un gardien ayant davantage le profil de Yohann Pelé que de celui d’Edouard Mendy ou Benjamin Lecomte par exemple.