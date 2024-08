OM ‍: Marseille joue le titre et ose le dire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé jusqu’à présent un mercato ambitieux qui doit lui permettre de jouer le podium, après une saison ratée qui s’est achevée à la 8e place. En interne, on évoque même la possibilité de titiller le PSG.

L’an dernier, l’Olympique de Marseille est totalement passé à côté de sa saison. Malgré une embellie en Europa League avec une demi-finale disputée contre le futur vainqueur, l’Atalanta Bergame, le parcours en championnat a frôlé le catastrophique. Trois entraîneurs se sont succédés sur le banc et les déceptions individuelles se sont enchaînées. Cet été, Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benatia avaient donc à coeur de rebâtir un projet du sol au plafond avec comme nouveau patron du sportif un coach talentueux et réputé en la personne de Roberto De Zerbi. Comme prévu, le mercato est très agité avec neuf arrivées (Greenwood, Wahi, Cornelius, Koné, Rulli, De Lange, Hojbjerg, Carboni, Brassier) et cinq départs majeurs (Aubameyang, Clauss, Sarr, Ndiaye, Vitinha).

OM : Il a signé à Marseille pour une seule raison https://t.co/bAVqQfoyni — Foot01.com (@Foot01_com) August 13, 2024

Ce qui peut étonner depuis le début du mercato, c’est la facilité que l’Olympique de Marseille a pour convaincre les joueurs ciblés de relever le challenge bleu et blanc. Cela s’applique aux nouvelles recrues mais aussi à Eddie Nketiah, Youssoufa Moukoko, Kiliann Sildillia ou encore Jonathan Rowe, tous dans le viseur de l’OM et qui ont tous dit « oui » à Pablo Longoria, même si leur transfert a n’a pas (encore) abouti. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Mehdi Benatia tient un rôle crucial auprès des joueurs pistés afin de les convaincre de rejoindre le projet piloté par Roberto De Zerbi. Le discours est clair, ferme mais aussi très ambitieux.

L'OM dans la course pour le titre avec le PSG ?

Et pour preuve, le quotidien national nous apprend que Mehdi Benatia n’hésite pas à vendre l’objectif podium aux recrues et une possibilité à ne pas négliger : le titre de champion de France. Il n’y a décidément pas de demi-mesure à Marseille où, quelques semaines seulement après la fin d’une saison cauchemardesque achevée en dehors des places européennes, on s’imagine titiller le Paris Saint-Germain. Même si l’objectif semble audacieux, il démontre au moins une ambition sans faille du côté de l’Olympique de Marseille où durant cette intersaison, tout le monde semble tirer dans le même sens, ce qui contribue à réaliser un mercato de plus en plus enthousiasmant.