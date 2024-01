OM ‍: Marseille insiste pour Truffert, l'offre arrive

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral gauche pour remplacer Renan Lodi d’ici la fin du mercato, l’OM croit toujours en ses chances de recruter Adrien Truffert, bien que le Stade Rennais ne soit pas vendeur.

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération financière en vendant Renan Lodi en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros. Ulisses Garcia a été remplacé mais l’international suisse est perçu comme une doublure par l’état-major du club phocéen, qui prospecte activement pour trouver un titulaire à ce poste de latéral gauche. Bradley Locko (Brest) intéresse l’OM mais la priorité de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia se nomme Adrien Truffert. Titulaire contre Marseille dimanche soir en Coupe de France, l’international français (1 sélection) est la priorité du club phocéen depuis plusieurs jours à ce poste et le joueur est très intéressé par la perspective de rejoindre Marseille.

A en croire les informations du Parisien, l’OM croit toujours en ses chances de recruter Adrien Truffert et a prévu de soumettre une offre au Stade Rennais dans les heures à venir pour tenter de rafler la mise. Faute d’être en capacité à trouver un remplaçant à Truffert en l’espace de dix jours, le club breton a de grandes chances de repousser les avances de l’Olympique de Marseille. Malgré ce refus de la part du club rennais, l’OM insiste et fait le forcing avec l’espoir de trouver une solution pour résoudre le dossier Adrien Truffert. Il commence de toute façon à y avoir urgence du côté de Marseille d’autant que Murillo, titulaire au poste de latéral gauche contre Rennes dimanche soir s’est blessé au niveau de l’adducteur. Au risque de surpayer, l’OM va devoir passer sa seconde pour trouver son futur défenseur et la question est maintenant de savoir s’il s’agira d’Adrien Truffert.