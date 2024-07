OM ‍: Marseille fait une demande spéciale pour Mason Greenwood

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Directement plongé dans le vif du sujet depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a encore besoin de temps pour montrer tout son talent aux supporters phocéens.

L’arrivée de Mason Greenwood du côté de Marseille a fait couler beaucoup d’encre, tant ce transfert a fait débat, notamment pour les affaires extra-sportives que l’attaquant anglais traîne depuis son passage à Manchester United… Mais alors que le joueur de 22 ans est officiellement à l’OM depuis le 18 juillet dernier, il doit maintenant mettre tout le monde d’accord grâce à ses performances sur le terrain. Acheté 26 millions d’euros, soit le troisième plus gros transfert de l’histoire du club phocéen derrière Vitinha et Payet, Greenwood a une certaine pression sur les épaules. Ce qui ne semble pas le déranger outre mesure, sachant que dès sa deuxième sortie sous le maillot marseillais, l’ancien Red Devil a marqué un but lors d’une victoire face à Pau en amical samedi (3-0). Une entrée en matière réussie pour Greenwood, qui devra faire encore plus pour porter le groupe de Roberto De Zerbi.

« Il va nous donner beaucoup de choses dans ce championnat »

Le premier but de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 sous le maillot blanc en match de préparation face à #PauFC#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/ACUe0jE5W2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 27, 2024

Une mission que Greenwood devrait réussir grâce à son talent. Et ce n’est pas Leonardo Balerdi qui dira le contraire, lui qui pense que l’attaquant anglais va grandement apporter à l’effectif olympien au cours des prochains mois, à condition de lui laisser le temps de s'adapter. « Mason vient d’arriver. Il était dans un autre championnat, c’est un peu difficile, mais chaque fois qu’il touche le ballon, tu peux voir qu’il est clair avec le ballon. S’il peut essayer de finir l’action, il essaie, et après, s’il ne peut pas, il revient. Il va nous donner beaucoup de choses dans ce championnat », a lancé le défenseur central argentin devant la presse. Déjà décisif sous son nouveau maillot, Greenwood aura sûrement besoin de temps pour s’acclimater au football français et répondre aux exigences des supporters de l’OM. Mais s’il affiche son meilleur niveau, celui qu’il a montré durant sa meilleure période à United, l’Anglais a tout pour devenir une star de la Ligue 1 malgré ses frasques du passé.