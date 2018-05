OM : Cette légende de l'Inter craque pour un ténor de l'OM

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti est toujours un personnage très écouté au sein du club lombard.

Celui qui a apporté la Ligue des Champions en 2010 s’est ainsi penché sur l’actualité sportive de son ancienne formation, et a notamment délivré un conseil qui pourrait avoir des conséquences. En effet, interrogé sur le marché des transferts, et la possibilité de faire venir des ténors comme Gonzalo Higuain, Moratti a confié qu’il avait eu un coup de cœur pour un joueur de l’OM et que sa venue permettrait de sérieusement améliorer son Inter Milan, et l’aider à concurrencer la Juventus dans le championnat italien.

« Pour améliorer l’équipe, je trouve Dimitri Payet très fort au milieu de terrain. Il a la grinta et l’étoffe, c’est un très bon joueur », a confié Moratti à fcinternews.it. Un recrutement chaudement recommandé pour le meneur de jeu de 31 ans, qui va avoir beaucoup de mal à digérer la déception de sa blessure en finale d’Europa League, sa non-participation au Mondial, ainsi que l’absence de la Ligue des Champions la saison prochaine. L’Inter Milan, qui disputera cette compétition, aura tout de même également bien du mal à convaincre le Réunionnais de la pertinence d’un nouveau départ, 18 mois après son retour à l’OM.