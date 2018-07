OM : Marseille fait un carton avec son opération tribunes pleines

Dans : OM, Ligue 1.

Pas de recrutement de superstar pour booster les ventes, mais l’OM a tout de même réussi son opération séduction de l’été.

Le club provençal a ainsi dépassé ses attentes en ce qui concerne le nombre d’abonnements souscrits. Comme l’année dernière, la direction avait décidé de réduire les dates pour pouvoir s’abonner, histoire de provoquer un engouement et de récompenser ses fidèles avec des places assurées dans les virages pour les gros matchs.

Et malgré donc un recrutement pour le moment très calme mais aussi la guerre ouverte avec les Yankee, qui ne sont plus les bienvenus au Vélodrome, l’OM s’est félicité d’avoir atteint la barre des 38.000 abonnés, soit 1000 de plus que l’objectif fixé, et 5000 de plus que la saison passée. Comme souvent, les places populaires sont parties très rapidement, et l’OM a fait savoir que 99 % des places en virage avaient trouvé preneur. Autant dire que le Vélodrome devrait être bien garni cette saison, puisqu’à deux semaines de la reprise, le match d’ouverture face à Toulouse a déjà un joli succès, avec 44.000 billets réservés pour cette rencontre.