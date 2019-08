OM : Marseille et Barcelone s'embrouillent pour Juan Miranda

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille semble s'activer dans le dossier Juan Miranda, le jeune défenseur de 19 ans du FC Barcelone étant sur les tablettes de l'OM. Même si la Juventus est attentive à la situation du joueur issu de la Masia, le club turinois envisage un transfert pur et simple, ce que le Barça refuse pour l'instant. Mais selon La Provence, entre l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone le dossier est également très compliqué à faire avancer. Car les deux clubs ne s'entendent pas sur les conditions du prêt et surtout des options à mettre en place.

Du côté de l'OM on souhaite en effet mettre une option d'achat concernant Juan Miranda, pour ne pas passer pour un simple club de passage dans la carrière d'un défenseur prometteur. Mais si le Barça est prêt à accepter cette condition, les dirigeants catalans exigeraient, eux, d'avoir une clause de rachat, ce qui autorise ainsi le FC Barcelone a faire revenir Juan Miranda si l'Olympique de Marseille se décidait à le vendre un peu plus tard. Pour l'instant, le dossier est en stand-by, mais le quotidien régional indique que du côté de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta on est prêt à dire oui au Barça sur toutes ces conditions.