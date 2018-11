OM : Marseille en héritage, McCourt a déjà trouvé son successeur !

Dans : OM, Ligue 1.

Frank MCourt n'a que 65 ans, mais le propriétaire sait qu'il n'est pas éternel et qu'un jour il devra céder les commandes de l'Olympique de Marseille. Mais le milliardaire américain n'a pas l'intention de laisser le club phocéen dans les mains de n'importe qui. C'est ce qu'il a clairement fait savoir dans un entretien accordé au site officiel de l'OM. Pour Frank McCourt, Marseille est désormais devenu une affaire de famille et il a bien l'intention que cela dure longtemps et pour cela il dévoile d'avance la suite du feuilleton.

Car selon Frank McCourt, tout est écrit d'avance ou presque. « Les Marseillais ont été très accueillants avec moi et ma famille. J'en suis très reconnaissant. Mon but est de rester ici le plus longtemps possible. Je l'espère de tout cœur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux partager mon désir : je vais faire tout mon possible pour faire de ce rêve une réalité (...) Mes enfants adorent le club et espèrent rester ici pour le voir grandir. Pour eux, c’est un contrat émotionnel. Et notre objectif est de pouvoir gérer ce club sur plusieurs générations », a prévenu le patron de l'Olympique de Marseille, bien décidé à faire de l'OM un héritage pour ses quatre fils, issus d'un premier mariage, et sa très jeune fille, Luciana Hayes McCourt.