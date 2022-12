OM : Marseille en finale pour signer Ounahi !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria ne l'a pas caché en marge du Mondial 2022, il ne dirait pas non à la signature d' Azzedine Ounahi lors du mercato d'hiver. Le patron de l'OM n'a pas dit des mots en l'air.

« Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat ». Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas tergiversé au moment d’évoquer dans la presse le cas du milieu de terrain international marocain du SCO Angers, lequel sort d’une incroyable Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas. Du côté du club de Ligue 1, qui va devoir sacrément se battre pour sauver sa place dans l’élite, on est bien conscient qu’il sera dur de conserver l’une des révélations du récent Mondial 2022 au Qatar. Si Azzedine Ounahi a précisé ne pas avoir décidé de son avenir immédiat, et ne pas avoir une destination européenne préférée, les médias italiens pensent que le milieu marocain pourrait rapidement débarquer en Serie A. Plusieurs fois Naples a été annoncé comme une destination possible pour le joueur de 22 ans, lié jusqu’en 2026 avec le SCO et que Strasbourg avait déniché à l’Académie Mohammed VI, mais un autre scénario sort en ce jour de Noël.

Ounahi à l'OM, ce n'est pas une blague

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.14 (@azzedine_ounahi)

Evoquant le dossier Azzedine Ounahi, la Gazzetta dello Sport affirme que jamais Aurelio de Laurentiis n’a montré de l’intérêt pour le joueur marocain, l’intérêt du Napoli étant fictif. Mais une autre superpuissance italienne serait réellement active pour tenter de faire signer Azzedine Ounahi, il s’agit de l’Inter. Déterminé à revenir au classement, l’actuel cinquième du championnat d’Italie pourrait rapidement faire une proposition financière à Saïd Chabane, le boss du SCO Angers. Mais le quotidien sportif italien précise tout de même que dans ce dossier, l’Inter doit composer avec un vrai concurrent, à savoir l’Olympique de Marseille. Même si l’OM semble faire la course en retard, notamment en raison de sa puissance financière, Pablo Longoria a souvent réussi à ficeler des opérations à priori impossibles sur le papier. Et du côté des dirigeants interistes, on se méfie comme la peste du patron du club phocéen concernant Azzedine Ounahi.