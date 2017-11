OM : Marseille deuxième, du jamais vu depuis… Bielsa

Dans : OM, Ligue 1.

C’est au moment où Marcelo Bielsa va de nouveau quitter notre championnat, que son ancien club retrouve enfin le sourire.

Depuis la démission d’El Loco lors de l’été 2015, l’Olympique de Marseille a surtout connu des désillusions et des saisons moyennes. Mais avec sa victoire à Metz ce mercredi, et les mauvais résultats de Monaco et Lyon, le club provençal se retrouve en deuxième position au classement. Certes, le PSG est loin devant, mais ce n’est pas l’ambition de l’OM de rattraper la bande à Neymar.

Cette place de dauphin, Marseille ne l’avait plus connue dans une saison avancée depuis 2014-15, et l’épopée avec Marcelo Bielsa. Une autre époque, même si, de manière assez originale, trois leaders du groupe sont encore là. Il s’agit de Dimitri Payet, Steve Mandanda et Florian Thauvin, qui ont tous comme point commun d’avoir quitté l’OM pour mieux revenir. A l’heure actuelle, personne ne s’en plaindra au sein des supporters phocéens, qui peuvent rêver du podium, et au minimum de se battre pour les premiers rôles cette saison.