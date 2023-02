OM : Marseille champion de France, le plan est déjà écrit

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sur une excellente dynamique, l’Olympique de Marseille peut toujours rêver de titre en Ligue 1. Mais pour le moment, le milieu Jordan Veretout reste prudent et n’en parlera ouvertement qu’en cas d’opportunité en toute fin de championnat.

Avant le début de la 22e journée de Ligue 1, seulement cinq points séparent l’Olympique de Marseille du Paris Saint-Germain en tête du championnat. L’écart n’est pas immense et peut permettre aux Marseillais de croire au titre. Ce possible exploit représente forcément une source de motivation pour les hommes d’Igor Tudor. Mais à ce moment de la saison, difficile pour eux d’en parler ouvertement. Prudent, les coéquipiers de Jordan Veretout préfèrent attendre la fin de saison.

Veretout ne s'enflamme pas

« On va essayer de tenir nos objectifs, qui sont de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, a calmé le milieu de terrain. Il faut garder les pieds sur terre. Si avant le dernier match on est devant Paris, je te dirai qu'on joue le titre. Pour l'instant il faut rester humble et continuer ce qu'on est en train de faire. On a envie de rapporter des titres à l'OM. On est des joueurs, des compétiteurs. Ça serait magique d'offrir un trophée aux supporters. Il faut rester humble, garder les pieds sur terre. »

💬JORDAN VERETOUT SUR VITINHA :



"Il parle un peu français, il va vite apprendre. Le peu qu'on s'est entraîné, on a vu sa qualité. C'est un plus pour nous et ça va faire du bien à Alexis, qui a beaucoup joué. C'est bien pour le groupe et pour l'OM."💪💪 pic.twitter.com/ILP5hxHf91 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) February 4, 2023

A la poursuite des Parisiens, le club phocéen aura davantage de chances si Jordan Veretout garde ce bon rendement individuel après un début de saison difficile.« J'ai fait de bons matchs avant la Coupe du monde, sinon je n'y serais pas allé, mais il manquait ces stats avec l'OM, a expliqué l’international français. Le but à Monaco me fait du bien avant de partir. Quand je reviens, je suis libéré. Les choses que je tente aujourd'hui, je ne les tentais pas il y a quelques mois. Je donne le maximum. Ça a été plus compliqué en début de saison mais j'ai continué à travailler pour répondre présent. » De quoi faire taire les critiques qui ont accompagné ses débuts à Marseille.