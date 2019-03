OM : Marseille adore ce joueur, ça tombe bien il est dispo au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Il y a quelques semaines, Kenny Lala avouait sur le plateau de Téléfoot que l’OM s’était rapproché de ses agents cet hiver en vue d’un éventuel transfert.

Si le latéral droit de 27 ans est resté à Strasbourg au mois de janvier, le club phocéen pourrait revenir à la charge cet été. Et cela ne dérangera pas plus que cela Marc Keller. En effet, interrogé par RMC Sport, le président du club alsacien a confié qu’un accord avait été trouvé entre le Racing et Kenny Lala pour un départ cet été en cas d’offre importante d’un club prestigieux.

« On a prolongé Kenny Lala, a priori il va rester. Mais on a un deal avec son agent et le joueur. Si un club important arrive avec une proposition lourde pour nous... Au-delà du prix, c'est aussi une question de prestige. C'est un joueur qui a 27 ans et que je trouve sous-côté. Et sans faire offense à Strasbourg, c'est un joueur qui peut dire un jour qu'il a envie de tutoyer un club capable de jouer l'Europe chaque année » a prévenu le président du Racing Club de Strasbourg, dont le travail fait l’unanimité depuis plusieurs années maintenant. Et qui semble plutôt bien gérer le dossier Kenny Lala. Pour l’instant…