OM : Marseille a trouvé son défenseur en Premier League !

Par Mehdi Lunay

L'OM est en quête d'un défenseur central pour janvier. Les recruteurs marseillais cherchent spécifiquement un axial gauche et pourraient jeter leur dévolu sur Angelo Ogbonna. L'expérimenté défenseur de West Ham représente une vraie solution à moindre coût.

Le mercato approche et Pablo Longoria a encore l'occasion de réaliser des miracles avec trois fois rien. Le président de l'OM est un habitué des trouvailles qui ne coûtent rien ou presque au propriétaire américain Frank McCourt. Prêts, achats en fin de contrat ou avec une très faible indemnité de transfert, ces recrues arrivent en plus à être performantes sur la Canebière. Longoria a deux terrains de chasse privilégiés : la Serie A où il possède un réseau développé et bien connu ainsi que la Premier League et ses effectifs débordants de joueurs talentueux.

Ogbonna, un international italien gratuit pour l'OM ?

Angelo Ogbonna fait un peu la synthèse de ces deux marchés. Le défenseur central italien de 34 ans a fait une grande partie de sa carrière dans le Royaume de Charles III. Il en est à près de huit années passées à West Ham. Mais, ces dernières saisons, son temps de jeu s'est réduit comme peau de chagrin et cela ne s'est pas arrangé avec la venue de Nayef Aguerd l'été dernier. En fin de contrat en juin prochain, il est quasiment offert par les Hammers au mercato et cela n'a pas échappé à Pablo Longoria.

Le président de l'OM, qui l'a à peine croisé à la Juventus en 2015, en fait la priorité de recrutement de l'OM en défense centrale comme le révèle le site Gazzettaexpress. Ogbonna possède l'avantage d'être expérimenté, de jouer à gauche dans une charnière ce qui manque aux Marseillais. En plus, son prix très avantageux n'a pas échappé à un fin limier comme Longoria. En cas d'offre, West Ham pourrait libérer Ogbonna de son contrat pour économiser son salaire restant sur les six derniers mois. De quoi en faire un transfert gratuit et presque sans risques pour l'OM.