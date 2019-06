OM : Marseille a tenté un énorme coup à Tottenham

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Lors du mercato, on parle énormément des joueurs recrutés par les clubs, mais un peu moins de ceux qui dans les coulisses gèrent le recrutement avec discrétion et plus ou moins d'efficacité. Et ce dimanche, c'est un véritable sorcier en la matière, Steve Hitchen, qui se retrouve à la Une du Daily Mirror. En effet, le tabloïd anglais affirme que l'Olympique de Marseille a tenté de convaincre l'ancien joueur anglais de rejoindre son staff. Car depuis qu'il a pris sa retraite de footballeur, Steve Hitchen est devenu un très convoité responsable du recrutement d'abord à Tottenham, puis à Liverpool avant de revenir chez les Spurs en 2017. C'est notamment lui qui avait fait venir Luka Modric à Tottenham, Luis Suarez à Liverpool et qui a proposé à Maurichio Pochettino de relancer Lucas Moura en échec au PSG.

Mais malgré l'offre marseillaise de lui offrir un poste de directeur du football, Steve Hitchen a refusé et reste pour l'instant à Tottenham, même si Manchester United lui tourne autour avec insistance. L'entraîneur des Spurs a mis son poids dans la balance afin que Steve Hitchen reste à ses côtés, et ce dernier semble encore hésiter, mais plus trop. Si cet intérêt de l'Olympique de Marseille était réel, on peut toutefois se demander quel rôle précis aurait eu Steve Hitchen, sachant qu'Andoni Zubizarreta a un peu un rôle similaire. Quoi qu'il en soit, cette question ne se posera pas, Steve Hitchen ayant refusé la proposition de Jacques-Henri Eyraud.