OM : Marseille a songé à la folie Ben Yedder au mercato !

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a opté pour Dario Benedetto afin de renforcer son attaque. Néanmoins, l’état-major phocéen a travaillé au préalable sur d’autres pistes…

Parmi elles et c’est une surprise, celle menant à Wissam Ben Yedder. Recruté par l’AS Monaco contre 40 ME en provenance du FC Séville, l’international français figurait dans la short-list de l’Olympique de Marseille. C’est l’ancien attaquant de Toulouse lui-même qui a révélé l’information, dans une interview accordée à Téléfoot. Il est néanmoins bien évident que l’Olympique de Marseille, privé de coupe d’Europe cette saison et dans le rouge financièrement, ne pouvait pas s’autoriser une telle folie sur le marché des transferts…

« Il y a eu peut-être certains clubs qui sont venus et qui ne sont pas passés à l’action » a indiqué l’attaquant de l’AS Monaco, encore buteur samedi soir au Stade Louis II face à Amiens, avant de poursuivre. « Comme l'OM ? Oui, mais Monaco était le club qui était venu me voir et je n’ai pas hésité ». Rappelons, et cela a certainement compté dans le choix de Wissam Ben Yedder, que l’attaquant de l’Equipe de France est un fervent supporter de l’AS Monaco. Même avec plus de moyens financiers, l’Olympique de Marseille aurait donc eu bien du mal à concurrencer le club de la Principauté dans ce dossier chaud du mercato estival. Et au final, l’OM ne s’en est pas trop mal sorti en misant sur la bonne pioche Dario Benedetto.