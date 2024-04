OM-Benfica ‍: Un Vélodrome en feu pour le match de l'année

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Place à la Ligue Europa et la France aura les yeux tournés vers Marseille pour le match retour entre l'OM et Benfica. Une ambiance de fada est attendue au Vélodrome, et les joueurs en auront bien besoin pour sauver leur saison.

Pour recevoir le Benfica Lisbonne, l’Olympique de Marseille s’attend à un Vélodrome en fusion. Une ambiance bouillante qui ne fait guère de doute, sachant que les supporters de l’OM ont toujours répondu présent malgré des résultats en dents de scie. Si bien que la Coupe d’Europe représente le dernier espoir d’aller chercher un titre, ou de bien terminer une saison compliquée. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset ne s’est pas trompé, et a clairement demandé à vivre un moment de folie, lui qui est venu pour cela, et compte aussi s’autoriser de beaux adieux étant donné qu’il ne continuera pas l’an prochain.

Gasset demande des Marseillais à la hauteur

« Nous avons 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second. Aux joueurs, je leur dirai que le stade sera en feu, d'accord, mais que c'est à nous de rallier ce public à notre cause, par notre attitude, notre agressivité, notre conviction et notre efficacité. Le public fera son travail, c'est à nous d'être à la hauteur dès le début du match et d'être efficaces dès que possible. Nous affrontons le quart de finaliste de la Ligue des champions de la saison dernière, un grand club comme Benfica, habitué à ce genre de rencontres. À nous de rendre cette rencontre exceptionnelle pour eux », a demandé un Jean-Louis Gasset remonté comme un coucou.

𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟’ 👥



Les Olympiens reçoivent le SL Benfica ce soir à 21h00 à l’@orangevelodrome pour un ¼ 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 d’@EuropaLeague qui s’annonce volcanique ! 🌋🔵⚪️#OMSLB ⏳ pic.twitter.com/iCcoZ0kc3c — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2024

L’entraineur de l’OM sait aussi que son club joue sa saison là-dessus. Pour La Provence, il s’agit clairement d’un match qui va déterminer cet exercice, surtout qu’une prémonition assez terrible est désormais envisageable, celle de voir le club phocéen être absent des Coupes d’Europe la saison prochaine. « Parce que l’Olympique n’est peut-être pas sûr de rejouer un quart de finale européen de sitôt, peut-être pas près de rejouer en coupe d’Europe tout court, le OM-Benfica du soir peut être considéré comme le match de l’année », annonce clairement La Provence au matin du match. De son côté, L’Equipe s’appuie sur le souvenir de 2018, quand après la défaite à l’aller 1-0 face au RB Leipzig, les Marseillais ont inversé la tendance dans l’un des matchs les plus fous de l’histoire du Vélodrome au 21e siècle, avec un succès 5-2. L’OM peut s’offrir une fin de saison palpitante, et personne ne veut croire au pire des scénarios pour ce jeudi soir.