OM : Marseille si proche de l'exploit... Courbis n'en revient pas

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Devant au score à cinq minutes de la fin et en supériorité numérique pour le money-time suite à l’expulsion de Neymar, l’OM a tout de même concédé l’égalisation en fin de match au Stade Vélodrome (2-2).

Proches de l’exploit, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont frôlé l’énorme coup de cette 10e journée de Ligue 1, d’autant qu’un succès sur l’ogre parisien aurait replacé l’OM sur le podium de la Ligue 1, devant Lyon et Nantes. Néanmoins, la performance des Phocéens a de quoi rendre fier leurs supporters. Mais à la vue du scénario du match, Rolland Courbis refuse de se satisfaire du match nul. Il refuse surtout, logiquement, de le qualifier d’exploit pour la formation de Rudi Garcia…

« L'OM fait un gros match. Ce n'est pas un exploit, c'est une bonne performance. Quand on mène 2-1 à onze contre dix et que celui qui est sorti s'appelle Neymar… Le PSG s'est quand même débrouillé pour égaliser, donc on peut dire que l'OM est passé à côté de l'exploit. J'ai vu un PSG qui jouait son jeu et qui doit s'améliorer dans tous les secteurs. Le score contre Anderlecht était très flatteur par exemple » a lancé l’ancien coach du club olympien sur RMC. Pour la victoire de l’OM dans un Classique et considérer enfin cela comme un exploit, il faudra donc repasser…