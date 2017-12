OM : Marseille a gagné et est éliminé, Rudi Garcia est cash

Dans : OM, Coupe de la Ligue, Coupe.

Rudi Garcia (entraîneur de l’OM après l’élimination à Rennes): « On est éliminé d'un match qu'on a gagné pour moi. On a mis plus de buts que Rennes, on n'aurait jamais dû aller aux tirs au but. Moi je suis content de mon équipe, Mitroglou a mis deux buts, Germain un, c'est un bon match, on continue sur une série d'invincibilité. Rennes à l'arrivée se qualifie. Ils ont cherché la qualification, bravo à eux, bonne continuation à eux, maintenant c'est dimanche et le match à Lyon pour nous ».