OM : Marseille a enfin trouvé le successeur de Gomis, il était temps...

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Avec trois buts inscrits en trois titularisations depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver, Mario Balotelli a déjà prouvé qu’il était le grand attaquant tant attendu par les dirigeants phocéens depuis de nombreuses semaines. S’il faudra évidemment confirmer face à des adversaires plus relevés, l’international italien de 28 ans fait déjà l’unanimité. Et il parvient enfin à faire oublier… Bafétimbi Gomis, lequel avait inscrit 20 buts en Ligue 1 il y a deux ans. Il était temps pour La Provence, qui se réjouit des débuts de Super Mario, et de son entente naissante avec Florian Thauvin.

« Depuis le début de l'année, il a pris du retard sur ses temps de passage de 2017-2018, mais l'arrivée de Balotelli lui a offert un autre buteur, un avant-centre comme l'était Bafé Gomis, qui lui donne des solutions de passes, occupe l'attention des adversaires, et lui offre surtout un complice dans le jeu et en dehors. Un copain avec qui il communiquait depuis l'été dernier, quand il était question que l'Italien signe. Jusqu'à aujourd'hui. Rudi Garcia avait d'ailleurs misé sur leur complémentarité à Dijon en les alignant côte à côte, avant que l'entrée de Valère Germain en neuf et demi et le retour de Florian Thauvin sur son côté droit ne donnent à l'OM un visage plus convaincant. Passeur décisif en Bourgogne, il a de nouveau marqué et instauré ainsi une forme de duo de buteurs dont l'OM aura bien besoin pour revenir dans le peloton européen » explique le quotidien régional dans ses colonnes. En attendant de voir ce duo briller contre un adversaire plus relevé ? Le prochain test, ce sera dimanche à Rennes…