OM : Marseille a des millions sur le banc, Mandanda aime ça

Dans : OM, Ligue 1.

Steve Mandanda, gardien de l'OM, après la victoire contre l'ASSE (2-0) : « C'est autre chose quand le Vélodrome est comme ça. Quand il y a une belle ambiance, quand on gagne. En plus, on ne prend pas de but, donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut continuer. Une prise de conscience ? C'est un tout. On a un peu de chance aussi. La confiance revient avec les résultats. Ce n'est pas fini. Une envie ? On ne retient que la victoire. Ce qui est bien c'est que tout le monde est concerné. On a des joueurs importants sur le banc. Mais ceux qui jouent sont très performants, ça tire tout le monde vers le haut. Il faut enchaîner les résultats positifs, et on verra ce que ça donnera. Balotelli ? On a le meilleur de Mario. Sur le terrain, il marque. Il fait peur aux adversaires. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il s'est vite adapté. Donc on est vraiment content de l'avoir », a-t-il déclaré sur Canal+.