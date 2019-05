OM : Marseille a choisi Villas-Boas, il reste un problème !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

André Villas-Boas a clairement fait savoir qu'il était candidat au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le technicien étant le premier à réellement postuler de manière officielle à la succession de Rudi Garcia. Et même si cette sortie médiatique du coach portugais est étonnante dans un milieu où généralement on préfère négocier dans l'ombre, André Villas-Boas a le mérite de dévoiler ses intentions. Cela va probablement payer puisque ce samedi, L'Equipe et Le Parisien affirment que ce dernier est le grand favori pour ce poste, Andoni Zubizarreta étant un fervent défenseur de la candidature d'André Villas-Boas.

Le directeur sportif de l'OM, confirmé dans ses fonctions par Frank McCourt, semble être très optimiste concernant un accord rapide avec l'ancien coach de Porto, Chelsea, Tottenham, du Zénith Saint-Pétersbourg et plus récemment de Shanghai. Sur le principe, les deux camps seraient sur la même longueur d'onde, reste désormais à régler le problème majeur, à savoir la rémunération d'André Villas-Boas, lequel n'est pas connu pour brader ses services. Et cela même si sa carrière est plutôt sur la pente descendante depuis son départ de Tottenham en 2013. Mais l'idée de revenir aux commandes d'un grand club comme l'Olympique de Marseille pourrait l'inciter à faire un petit effort, tout comme elle pourrait inciter Frank McCourt a faire lui aussi un petit geste sous forme d'un gros chèque.