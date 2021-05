OM : « Marseillais à vie », Thauvin met le feu !

Dans : OM.

Ce vendredi, les Tigres de Monterrey ont officialisé l’arrivée de Florian Thauvin dans leur effectif en vue de la saison prochaine.

Un transfert qui a surpris tous les supporters de l’OM, qui s’attendaient plutôt à une prolongation du champion du monde. Mais faute d’accord avec Pablo Longoria, et sachant qu’il n’a pas réussi à avoir l’offre qu’il attendait de la part d’un grand club européen, l’attaquant de 28 ans a donc décidé de tenter une nouvelle aventure au Mexique, aux côtés d’André-Pierre Gignac. Mais avant de changer complètement de vie, Thauvin a une dernière mission à accomplir du côté du Vélodrome.

« Je suis marseillais à vie »

« Les amis, ce n'est pas encore l'heure de vous dire au revoir… Il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu'à la dernière minute. ALLEZ L'OM ! », a lancé, sur Twitter, l'international français, qui espère bien finir sa belle aventure avec Marseille en beauté. Pour cela, Thauvin devra de nouveau être décisif sur les trois dernières journées de L1, contre l’ASSE, Angers et Metz. Histoire de rendre la pareille à Jorge Sampaoli, un entraîneur qui lui fait confiance depuis plusieurs semaines malgré un niveau pas toujours au rendez-vous.