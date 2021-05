OM : Un scandale Payet à Marseille, Rothen furieux

Dans : OM.

La saison de l'Olympique de Marseille tire à sa fin, et pour Jérôme Rothen, l'heure du grand ménage à débuté pour Pablo Longoria. Dimitri Payet est dans le collimateur.

L’OM a toujours l’espoir d’obtenir un ticket européen, même si le nul vendredi soir contre Strasbourg, après un triste match, a hypothéqué un peu ses chances. L’heure du bilan n’a pas encore sonné pour Marseille, mais il est clair que l’été devrait être agité du côté du Vélodrome, où Pablo Longoria, qui s’appuie sur Jorge Sampaoli, va probablement faire du ménage dans le vestiaire. Après une saison pour le moins agitée, l’Olympique de Marseille va devoir se relancer, car Frank McCourt l’a clairement dit, la Ligue des champions ne doit plus être une exception, mais une règle. Pour cela, le successeur de Jacques-Henri Eyraud devra faire des changements, et c’est justement ce que propose Jérôme Rothen à Pablo Longoria. Dans le collimateur d’ancien joueur du PSG et désormais consultant vedette de RMC, un certain Dimitri Payet.

S’il ne conteste pas le fait que le joueur réunionnais de l’OM a du talent, Jérôme Rothen estime que Dimitri Payet a démontré cette saison qu’il était incapable d’avoir un comportement professionnel et que Marseille ne pouvait pas réellement tout miser sur lui. « Je ne remets pas en cause les qualités de joueur de Payet. Quand il est affûté, il a une qualité de passe et une vision bien au-dessus de la moyenne. Il est capable d’élever son niveau contre des grandes équipes et d’être décisif. Le problème, c’est son manque de professionnalisme, qui a été mis en avant dans tous les clubs où il est passé. Tu imagines la trahison auprès de Villas-Boas, qui l’adulait et qui l’a toujours défendu? Il est arrivé avec sept kilos de trop. Payet s’est foutu de ses coéquipiers, sans parler des supporters et de ses dirigeants qui le paient très cher ? », s’est agacé Jérôme Rothen, qui estime que Dimitri Payet est incapable d’être un leader du vestiaire à l’Olympique de Marseille et qu’aucun jeune ne pourra se servir de lui comme exemple. Petite précision, après sa prolongation signée l'été dernier, Dimitri Payet a encore trois ans de contrat avec l'OM.