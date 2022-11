OM : Marcus Thuram tourne le dos à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans son édition de mardi, L’Equipe confirmait l’intérêt de l’OM pour Marcus Thuram, actuellement à la Coupe du monde avec les Bleus.

Du haut de ses 25 ans, Marcus Thuram est à un tournant de sa carrière. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l’Equipe de France, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach sera en fin de contrat en juin prochain. Une situation qui a retenu l’attention de Pablo Longoria, qui rêve d’attirer un joueur de ce calibre à l’Olympique de Marseille pour zéro euro. Dès mardi, L’Equipe confiait dans ses colonnes que la mission allait toutefois être difficile voire impossible pour le président de l’OM au vu de la concurrence démentielle dans le dossier Marcus Thuram. En effet, outre Marseille, l’Inter, le Borussia Dortmund, Aston Villa et le Bayern Munich ont également la ferme intention de s’offrir l’ancien attaquant de Guingamp l’été prochain.

Accord imminent entre Thuram et le Bayern ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram_17)

Et à en croire les informations divulguées par Todo Fichajes, c’est le Bayern Munich qui est le plus avancé dans le dossier Marcus Thuram. En effet, le média espagnol dévoile que le club bavarois a d’ores et déjà discuté avec l’entourage du joueur et qu’un accord de principe ne serait plus très loin entre Marcus Thuram et le champion d’Allemagne en titre. L’attaquant de l’Equipe de France verrait de son côté d’un très bon œil de poursuivre sa carrière en Bundesliga, un championnat qui lui correspond parfaitement et dans lequel il s’épanouit à 100 % depuis plusieurs saisons. Le média précise que rien ne sera officialisé avant la fin de la Coupe du monde au Qatar. En revanche, après la compétition, tout pourrait aller très vite dans le dossier de l'ancien guingampais avec la possible officialisation d’un accord de principe entre le Bayern Munich et le joueur dans l’optique d’une signature la saison prochaine. Un premier coup dur pour Pablo Longoria sur le marché des transferts…